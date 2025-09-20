Queen Sherex (QSHX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0015431$ 0.0015431 $ 0.0015431 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -2.02% Prisendring (1D) -3.25% Prisendring (7D) -19.97% Prisendring (7D) -19.97%

Queen Sherex (QSHX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har QSHX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QSHX er $ 0.0015431, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QSHX endret seg med -2.02% i løpet av den siste timen, -3.25% over 24 timer og -19.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Queen Sherex (QSHX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 423.59K$ 423.59K $ 423.59K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 423.59K$ 423.59K $ 423.59K Opplagsforsyning 979.82M 979.82M 979.82M Total forsyning 979,822,199.457163 979,822,199.457163 979,822,199.457163

Nåværende markedsverdi på Queen Sherex er $ 423.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QSHX er 979.82M, med en total tilgang på 979822199.457163. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 423.59K.