QUEEN POOIE (QUEEN2) tokenomics Oppdag viktig innsikt i QUEEN POOIE (QUEEN2), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

QUEEN POOIE (QUEEN2) Informasjon Queen Pooie’s mission is to provide a fun, community-centric cryptocurrency ecosystem on Pulsechain, building upon advanced token mechanics derived from UFO and pTGC both of which are premiers store of value with premier store of value tokenomics. We seek to foster a thriving, light-hearted, yet profitable environment for our holders. Tokenomics Queen Pooie’s tokenomics are influenced by the core principles of our Alien technology via UFO and pTGC both of which represent premiers store of value tokens. Designed to create sustainable value for holders, the Queen Pooie tokenomics emphasizes deflationary mechanisms, liquidity stability, reflection and rewards through technical distribution. Offisiell nettside: https://queenpooie.com/ Teknisk dokument: https://queenpooie.com/wp-content/uploads/2025/01/Queen_Pooie_toilet_paper_aka_white_paper_docx_v5_1_03_2025_.pdf Kjøp QUEEN2 nå!

QUEEN POOIE (QUEEN2) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for QUEEN POOIE (QUEEN2), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 755.31K $ 755.31K $ 755.31K Total forsyning: $ 2.22B $ 2.22B $ 2.22B Sirkulerende forsyning: $ 2.22B $ 2.22B $ 2.22B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 755.31K $ 755.31K $ 755.31K All-time high: $ 0.00369396 $ 0.00369396 $ 0.00369396 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00033989 $ 0.00033989 $ 0.00033989 Lær mer om QUEEN POOIE (QUEEN2) pris

QUEEN POOIE (QUEEN2) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak QUEEN POOIE (QUEEN2) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet QUEEN2 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange QUEEN2 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår QUEEN2s tokenomics, kan du utforske QUEEN2 tokenets livepris!

QUEEN2 prisforutsigelse Vil du vite hvor QUEEN2 kan være på vei? Vår QUEEN2 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se QUEEN2 tokenets prisforutsigelse nå!

