QUEEN POOIE (QUEEN2) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00037277 24 timer lav $ 0.00039232 24 timer høy All Time High $ 0.00369396 Laveste pris $ 0.00029582 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.82% Prisendring (7D) -14.29%

QUEEN POOIE (QUEEN2) sanntidsprisen er $0.00037887. I løpet av de siste 24 timene har QUEEN2 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00037277 og et toppnivå på $ 0.00039232, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QUEEN2 er $ 0.00369396, mens den rekordlave prisen er $ 0.00029582.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QUEEN2 endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.82% over 24 timer og -14.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

QUEEN POOIE (QUEEN2) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 841.93K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 841.93K Opplagsforsyning 2.22B Total forsyning 2,222,222,222.0

Nåværende markedsverdi på QUEEN POOIE er $ 841.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QUEEN2 er 2.22B, med en total tilgang på 2222222222.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 841.93K.