QUBI Tokenized RWA ($QBIT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i QUBI Tokenized RWA ($QBIT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Informasjon Project Description for QUBI QUBI is an innovative blockchain-based platform designed to tokenize Real World Assets (RWA), including real estate, art, and other high-value assets. By leveraging smart contracts on the Solana blockchain, QUBI makes investment in RWAs more accessible, liquid, and secure. Purpose and Function: QUBI aims to democratize asset ownership by allowing users to buy, sell, and trade fractional or whole RWAs globally. This reduces entry barriers and increases liquidity for traditionally illiquid assets. Utility of $QBIT: $QBIT serves as the platform’s utility token, facilitating transactions, governance, staking, and access to exclusive investment opportunities within the QUBI ecosystem. Offisiell nettside: https://qubidao.com/ Teknisk dokument: https://qubi-whitepaper.gitbook.io/qubi Kjøp $QBIT nå!

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for QUBI Tokenized RWA ($QBIT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 194.95K $ 194.95K $ 194.95K Total forsyning: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Sirkulerende forsyning: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 194.95K $ 194.95K $ 194.95K All-time high: $ 0.00136394 $ 0.00136394 $ 0.00136394 All-Time Low: $ 0.00014533 $ 0.00014533 $ 0.00014533 Nåværende pris: $ 0.00019593 $ 0.00019593 $ 0.00019593 Lær mer om QUBI Tokenized RWA ($QBIT) pris

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak QUBI Tokenized RWA ($QBIT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $QBIT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $QBIT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $QBITs tokenomics, kan du utforske $QBIT tokenets livepris!

$QBIT prisforutsigelse Vil du vite hvor $QBIT kan være på vei? Vår $QBIT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $QBIT tokenets prisforutsigelse nå!

