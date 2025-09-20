Dagens QUBI Tokenized RWA livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for $QBIT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $QBIT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens QUBI Tokenized RWA livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for $QBIT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $QBIT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om $QBIT

$QBIT Prisinformasjon

$QBIT teknisk dokument

$QBIT Offisiell nettside

$QBIT tokenomics

$QBIT Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

QUBI Tokenized RWA Logo

QUBI Tokenized RWA Pris ($QBIT)

Ikke oppført

1 $QBIT til USD livepris:

$0.00020716
$0.00020716$0.00020716
-1.20%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:54:00 (UTC+8)

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00136394
$ 0.00136394$ 0.00136394

$ 0
$ 0$ 0

-0.13%

-0.21%

-3.62%

-3.62%

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $QBIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $QBIT er $ 0.00136394, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $QBIT endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, -0.21% over 24 timer og -3.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Markedsinformasjon

$ 206.30K
$ 206.30K$ 206.30K

--
----

$ 206.30K
$ 206.30K$ 206.30K

999.92M
999.92M 999.92M

999,916,385.6985481
999,916,385.6985481 999,916,385.6985481

Nåværende markedsverdi på QUBI Tokenized RWA er $ 206.30K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $QBIT er 999.92M, med en total tilgang på 999916385.6985481. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 206.30K.

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på QUBI Tokenized RWA til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på QUBI Tokenized RWA til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på QUBI Tokenized RWA til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på QUBI Tokenized RWA til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.21%
30 dager$ 0+21.85%
60 dager$ 0-6.27%
90 dager$ 0--

Hva er QUBI Tokenized RWA ($QBIT)

Project Description for QUBI QUBI is an innovative blockchain-based platform designed to tokenize Real World Assets (RWA), including real estate, art, and other high-value assets. By leveraging smart contracts on the Solana blockchain, QUBI makes investment in RWAs more accessible, liquid, and secure. Purpose and Function: QUBI aims to democratize asset ownership by allowing users to buy, sell, and trade fractional or whole RWAs globally. This reduces entry barriers and increases liquidity for traditionally illiquid assets. Utility of $QBIT: $QBIT serves as the platform’s utility token, facilitating transactions, governance, staking, and access to exclusive investment opportunities within the QUBI ecosystem.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

QUBI Tokenized RWA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil QUBI Tokenized RWA ($QBIT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine QUBI Tokenized RWA ($QBIT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for QUBI Tokenized RWA.

Sjekk QUBI Tokenized RWAprisprognosen nå!

$QBIT til lokale valutaer

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak QUBI Tokenized RWA ($QBIT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om $QBIT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om QUBI Tokenized RWA ($QBIT)

Hvor mye er QUBI Tokenized RWA ($QBIT) verdt i dag?
Live $QBIT prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende $QBIT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på $QBIT til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for QUBI Tokenized RWA?
Markedsverdien for $QBIT er $ 206.30K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av $QBIT?
Den sirkulerende forsyningen av $QBIT er 999.92M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for$QBIT ?
$QBIT oppnådde en ATH-pris på 0.00136394 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på $QBIT?
$QBIT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til $QBIT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for $QBIT er -- USD.
Vil $QBIT gå høyere i år?
$QBIT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut $QBIT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:54:00 (UTC+8)

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.