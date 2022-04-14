QubeCV AI (QCV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i QubeCV AI (QCV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

QubeCV AI (QCV) Informasjon QubeCV AI is building a platform for Recruitment 5.0, leveraging AI Agents and blockchain technology to deliver transparent, secure, and intelligent hiring processes. The project focuses on practical solutions to key recruitment challenges, such as CV authenticity verification and efficient talent matching. The $QCV token will serve as one of the core pillars of the ecosystem. Given the growing demand for automated and transparent solutions in the multi-billion dollar HR market, QubeCV AI has the potential to become a significant component of the Web3 ecosystem, setting a new standard in talent management. Offisiell nettside: https://qubecv.ai/ Kjøp QCV nå!

QubeCV AI (QCV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for QubeCV AI (QCV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 669.89K $ 669.89K $ 669.89K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 744.32K $ 744.32K $ 744.32K All-time high: $ 0.00108966 $ 0.00108966 $ 0.00108966 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00074328 $ 0.00074328 $ 0.00074328 Lær mer om QubeCV AI (QCV) pris

QubeCV AI (QCV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak QubeCV AI (QCV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet QCV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange QCV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår QCVs tokenomics, kan du utforske QCV tokenets livepris!

QCV prisforutsigelse Vil du vite hvor QCV kan være på vei? Vår QCV prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se QCV tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!