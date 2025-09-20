Dagens QubeCV AI livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for QCV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk QCV pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens QubeCV AI livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for QCV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk QCV pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om QCV

QCV Prisinformasjon

QCV Offisiell nettside

QCV tokenomics

QCV Prisprognose

QubeCV AI Pris (QCV)

Ikke oppført

1 QCV til USD livepris:

$0.00081584
$0.00081584
-1.50%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
QubeCV AI (QCV) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:26:18 (UTC+8)

QubeCV AI (QCV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00108966
$ 0.00108966

$ 0
$ 0

+2.03%

-1.51%

-5.89%

-5.89%

QubeCV AI (QCV) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har QCV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QCV er $ 0.00108966, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QCV endret seg med +2.03% i løpet av den siste timen, -1.51% over 24 timer og -5.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

QubeCV AI (QCV) Markedsinformasjon

$ 734.26K
$ 734.26K

--
--

$ 815.84K
$ 815.84K

900.00M
900.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på QubeCV AI er $ 734.26K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QCV er 900.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 815.84K.

QubeCV AI (QCV) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på QubeCV AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på QubeCV AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på QubeCV AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på QubeCV AI til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.51%
30 dager$ 0-11.55%
60 dager$ 0-7.98%
90 dager$ 0--

Hva er QubeCV AI (QCV)

QubeCV AI is building a platform for Recruitment 5.0, leveraging AI Agents and blockchain technology to deliver transparent, secure, and intelligent hiring processes. The project focuses on practical solutions to key recruitment challenges, such as CV authenticity verification and efficient talent matching. The $QCV token will serve as one of the core pillars of the ecosystem. Given the growing demand for automated and transparent solutions in the multi-billion dollar HR market, QubeCV AI has the potential to become a significant component of the Web3 ecosystem, setting a new standard in talent management.

QubeCV AI (QCV) Ressurs

Offisiell nettside

QubeCV AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil QubeCV AI (QCV) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine QubeCV AI (QCV) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for QubeCV AI.

Sjekk QubeCV AIprisprognosen nå!

QCV til lokale valutaer

QubeCV AI (QCV) tokenomics

Å forstå tokenomics bak QubeCV AI (QCV) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om QCV tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om QubeCV AI (QCV)

Hvor mye er QubeCV AI (QCV) verdt i dag?
Live QCV prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende QCV-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på QCV til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for QubeCV AI?
Markedsverdien for QCV er $ 734.26K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av QCV?
Den sirkulerende forsyningen av QCV er 900.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forQCV ?
QCV oppnådde en ATH-pris på 0.00108966 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på QCV?
QCV så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til QCV?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for QCV er -- USD.
Vil QCV gå høyere i år?
QCV kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut QCV prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:26:18 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.