QubeCV AI (QCV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00108966$ 0.00108966 $ 0.00108966 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +2.03% Prisendring (1D) -1.51% Prisendring (7D) -5.89% Prisendring (7D) -5.89%

QubeCV AI (QCV) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har QCV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QCV er $ 0.00108966, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QCV endret seg med +2.03% i løpet av den siste timen, -1.51% over 24 timer og -5.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

QubeCV AI (QCV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 734.26K$ 734.26K $ 734.26K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 815.84K$ 815.84K $ 815.84K Opplagsforsyning 900.00M 900.00M 900.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på QubeCV AI er $ 734.26K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QCV er 900.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 815.84K.