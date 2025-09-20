Quasacoin (QUA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00115646 24 timer lav $ 0.00121432 24 timer høy All Time High $ 0.00649421 Laveste pris $ 0.00012347 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -0.90% Prisendring (7D) -4.70%

Quasacoin (QUA) sanntidsprisen er $0.00120327. I løpet av de siste 24 timene har QUA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00115646 og et toppnivå på $ 0.00121432, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QUA er $ 0.00649421, mens den rekordlave prisen er $ 0.00012347.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QUA endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.90% over 24 timer og -4.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Quasacoin (QUA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 96.51K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 306.30K Opplagsforsyning 80.21M Total forsyning 254,553,218.649201

Nåværende markedsverdi på Quasacoin er $ 96.51K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QUA er 80.21M, med en total tilgang på 254553218.649201. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 306.30K.