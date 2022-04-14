Quantum Gospel (QOAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Quantum Gospel (QOAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Quantum Gospel (QOAT) Informasjon Creating the first ever quantum generated memecoin from a real quantum computer. I used a Rigetti Ankaa -9qubits- on live stream and it then it went viral. quantum art, quantum patterns, first ever quantum memecoin. Creating the first ever quantum generated memecoin from a real quantum computer. I used a Rigetti Ankaa -9qubits- on live stream and it then it went viral. quantum art, quantum patterns, first ever quantum memecoin Offisiell nettside: http://www.q-gospel.com Kjøp QOAT nå!

Quantum Gospel (QOAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Quantum Gospel (QOAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 45.45K $ 45.45K $ 45.45K Total forsyning: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M Sirkulerende forsyning: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 45.45K $ 45.45K $ 45.45K All-time high: $ 0.00864903 $ 0.00864903 $ 0.00864903 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Quantum Gospel (QOAT) pris

Quantum Gospel (QOAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Quantum Gospel (QOAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet QOAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange QOAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår QOATs tokenomics, kan du utforske QOAT tokenets livepris!

QOAT prisforutsigelse Vil du vite hvor QOAT kan være på vei? Vår QOAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se QOAT tokenets prisforutsigelse nå!

