Quantum Biology DAO (QBIO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Quantum Biology DAO (QBIO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Quantum Biology DAO (QBIO) Informasjon The Quantum Biology DAO accelerates the quantum biology field through community building, open governance, scientific experimentation, research grants, and IP development. Together we will understand and manipulate biology at the quantum level. The Quantum Biology DAO is a non-profit that supports the field with community building, governance tokens and an open competition for research grants, part of BIO Protocol. Offisiell nettside: https://www.quantumbiology.xyz/ Kjøp QBIO nå!

Quantum Biology DAO (QBIO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Quantum Biology DAO (QBIO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M Total forsyning: $ 430.00M $ 430.00M $ 430.00M Sirkulerende forsyning: $ 192.71M $ 192.71M $ 192.71M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.33M $ 4.33M $ 4.33M All-time high: $ 0.02043613 $ 0.02043613 $ 0.02043613 All-Time Low: $ 0.0036921 $ 0.0036921 $ 0.0036921 Nåværende pris: $ 0.01003844 $ 0.01003844 $ 0.01003844 Lær mer om Quantum Biology DAO (QBIO) pris

Quantum Biology DAO (QBIO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Quantum Biology DAO (QBIO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet QBIO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange QBIO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår QBIOs tokenomics, kan du utforske QBIO tokenets livepris!

QBIO prisforutsigelse Vil du vite hvor QBIO kan være på vei? Vår QBIO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se QBIO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!