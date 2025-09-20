Quantum Biology DAO (QBIO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0110498 $ 0.0110498 $ 0.0110498 24 timer lav $ 0.01140261 $ 0.01140261 $ 0.01140261 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0110498$ 0.0110498 $ 0.0110498 24 timer høy $ 0.01140261$ 0.01140261 $ 0.01140261 All Time High $ 0.02043613$ 0.02043613 $ 0.02043613 Laveste pris $ 0.0036921$ 0.0036921 $ 0.0036921 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) +0.27% Prisendring (7D) +3.81% Prisendring (7D) +3.81%

Quantum Biology DAO (QBIO) sanntidsprisen er $0.0113156. I løpet av de siste 24 timene har QBIO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0110498 og et toppnivå på $ 0.01140261, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QBIO er $ 0.02043613, mens den rekordlave prisen er $ 0.0036921.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QBIO endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, +0.27% over 24 timer og +3.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Quantum Biology DAO (QBIO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.85M$ 4.85M $ 4.85M Opplagsforsyning 192.71M 192.71M 192.71M Total forsyning 430,000,000.0 430,000,000.0 430,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Quantum Biology DAO er $ 2.17M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QBIO er 192.71M, med en total tilgang på 430000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.85M.