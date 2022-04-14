Quantoz EURQ (EURQ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Quantoz EURQ (EURQ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Quantoz EURQ (EURQ) Informasjon The Quantoz EURQ is a stablecoin pegged 1:1 to the euro. The EURQ is issued by Quantoz Payments BV, an Electronic Money Institution under supervision by the Dutch Central Bank (DNB). The EURQ is designed to be Micar compliant and its whitepaper as Electronic Money Token (EMT) has been submitted to the Dutch Financial Authorities (AFM). The EURQs are issued as ERC-20 tokens on the Ethereum blockchain and distributed through authorized primary market brokers to the crypto exchanges. The main purpose of the EURQ is to provide a secure and regulated euro pegged token for trading and arbitrage liquidity on the European crypto market. By regulatory requirement the EURQ tokens in circulation are 102% backed by euros. Stichting Quantoz, a bankruptcy remote foundation, holds the euro reserve for the EURQ on bank accounts with systemically important banks and in highly liquid euro bonds. Stichting Quantoz is prudentially supervised by the Dutch Central Bank. Offisiell nettside: https://quantozpay.com Kjøp EURQ nå!

Quantoz EURQ (EURQ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Quantoz EURQ (EURQ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.40M $ 5.40M $ 5.40M Total forsyning: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Sirkulerende forsyning: $ 4.60M $ 4.60M $ 4.60M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.60M $ 17.60M $ 17.60M All-time high: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 All-Time Low: $ 0.763698 $ 0.763698 $ 0.763698 Nåværende pris: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Lær mer om Quantoz EURQ (EURQ) pris

Quantoz EURQ (EURQ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Quantoz EURQ (EURQ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EURQ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EURQ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EURQs tokenomics, kan du utforske EURQ tokenets livepris!

