Quantoz EURQ (EURQ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 24 timer lav $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24 timer høy 24 timer lav $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 24 timer høy $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 All Time High $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Laveste pris $ 0.763698$ 0.763698 $ 0.763698 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -0.43% Prisendring (7D) -0.08% Prisendring (7D) -0.08%

Quantoz EURQ (EURQ) sanntidsprisen er $1.17. I løpet av de siste 24 timene har EURQ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.17 og et toppnivå på $ 1.18, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EURQ er $ 1.19, mens den rekordlave prisen er $ 0.763698.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EURQ endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.43% over 24 timer og -0.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Quantoz EURQ (EURQ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.40M$ 5.40M $ 5.40M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.60M$ 17.60M $ 17.60M Opplagsforsyning 4.60M 4.60M 4.60M Total forsyning 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Quantoz EURQ er $ 5.40M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EURQ er 4.60M, med en total tilgang på 15000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.60M.