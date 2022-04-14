Quan2um ($QNTM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Quan2um ($QNTM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Quan2um ($QNTM) Informasjon $QNTM is the native token of the first Shariah-compliant exchange on Solana. It serves as the platform’s internal currency, enabling transactions, trading fee discounts, and governance participation. A portion of the token supply supports Islamic projects and charitable initiatives, ensuring ethical financial practices. $QNTM aligns with Islamic finance principles, avoiding interest-based earnings, excessive uncertainty, and speculative activities. Offisiell nettside: https://q2.eco Kjøp $QNTM nå!

Quan2um ($QNTM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Quan2um ($QNTM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Total forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Sirkulerende forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.14M $ 2.14M $ 2.14M All-time high: $ 0.00700238 $ 0.00700238 $ 0.00700238 All-Time Low: $ 0.00156465 $ 0.00156465 $ 0.00156465 Nåværende pris: $ 0.00214547 $ 0.00214547 $ 0.00214547 Lær mer om Quan2um ($QNTM) pris

Quan2um ($QNTM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Quan2um ($QNTM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $QNTM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $QNTM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $QNTMs tokenomics, kan du utforske $QNTM tokenets livepris!

