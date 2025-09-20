Quan2um ($QNTM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00225909 24 timer lav $ 0.00236532 24 timer høy All Time High $ 0.00700238 Laveste pris $ 0.00156465 Prisendring (1H) +0.10% Prisendring (1D) -1.99% Prisendring (7D) -3.22%

Quan2um ($QNTM) sanntidsprisen er $0.0023045. I løpet av de siste 24 timene har $QNTM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00225909 og et toppnivå på $ 0.00236532, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $QNTM er $ 0.00700238, mens den rekordlave prisen er $ 0.00156465.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $QNTM endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, -1.99% over 24 timer og -3.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Quan2um ($QNTM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.15M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.30M Opplagsforsyning 500.00M Total forsyning 999,993,066.635467

Nåværende markedsverdi på Quan2um er $ 1.15M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $QNTM er 500.00M, med en total tilgang på 999993066.635467. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.30M.