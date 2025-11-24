Quaks pris i dag

Sanntids Quaks ($QUAKS) pris i dag er $ 0.00001678, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende $QUAKS til USD konverteringssats er $ 0.00001678 per $QUAKS.

Quaks rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,042.47, med en sirkulerende forsyning på 419.72M $QUAKS. I løpet av de siste 24 timene $QUAKS har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00072332, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001614.

Kortsiktig har $QUAKS beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Quaks ($QUAKS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.04K$ 7.04K $ 7.04K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.04K$ 7.04K $ 7.04K Opplagsforsyning 419.72M 419.72M 419.72M Total forsyning 419,718,842.414547 419,718,842.414547 419,718,842.414547

Nåværende markedsverdi på Quaks er $ 7.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $QUAKS er 419.72M, med en total tilgang på 419718842.414547. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.04K.