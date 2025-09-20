Quakk (QUAKK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.52% Prisendring (1D) -1.24% Prisendring (7D) +1.71% Prisendring (7D) +1.71%

Quakk (QUAKK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har QUAKK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QUAKK er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QUAKK endret seg med +0.52% i løpet av den siste timen, -1.24% over 24 timer og +1.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Quakk (QUAKK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 225.66K$ 225.66K $ 225.66K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 225.66K$ 225.66K $ 225.66K Opplagsforsyning 983.39M 983.39M 983.39M Total forsyning 983,389,069.8528764 983,389,069.8528764 983,389,069.8528764

Nåværende markedsverdi på Quakk er $ 225.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QUAKK er 983.39M, med en total tilgang på 983389069.8528764. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 225.66K.