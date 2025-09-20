Dagens Quad Terminal livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for QUAD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk QUAD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Quad Terminal livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for QUAD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk QUAD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Quad Terminal Pris (QUAD)

1 QUAD til USD livepris:

$0.00088496
$0.00088496
-27.60%1D
Quad Terminal (QUAD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:26:04 (UTC+8)

Quad Terminal (QUAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
$ 0.085643
$ 0.085643

-7.71%

-27.14%

-9.77%

-9.77%

Quad Terminal (QUAD) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har QUAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.00121513, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QUAD er $ 0.085643, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QUAD endret seg med -7.71% i løpet av den siste timen, -27.14% over 24 timer og -9.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Quad Terminal (QUAD) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Quad Terminal er $ 221.30K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QUAD er 250.07M, med en total tilgang på 397739862.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 351.98K.

Quad Terminal (QUAD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Quad Terminal til USD ble $ -0.000329895147918604.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Quad Terminal til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Quad Terminal til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Quad Terminal til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000329895147918604-27.14%
30 dager$ 0-43.08%
60 dager$ 0-73.44%
90 dager$ 0--

Hva er Quad Terminal (QUAD)

Launched in 2018, Quadency is a multi-exchange trading platform allowing users to create, test, and deploy trading strategies.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Quad Terminal (QUAD) Ressurs

Offisiell nettside

Quad Terminal Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Quad Terminal (QUAD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Quad Terminal (QUAD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Quad Terminal.

Sjekk Quad Terminalprisprognosen nå!

QUAD til lokale valutaer

Quad Terminal (QUAD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Quad Terminal (QUAD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om QUAD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Quad Terminal (QUAD)

Hvor mye er Quad Terminal (QUAD) verdt i dag?
Live QUAD prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende QUAD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på QUAD til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Quad Terminal?
Markedsverdien for QUAD er $ 221.30K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av QUAD?
Den sirkulerende forsyningen av QUAD er 250.07M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forQUAD ?
QUAD oppnådde en ATH-pris på 0.085643 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på QUAD?
QUAD så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til QUAD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for QUAD er -- USD.
Vil QUAD gå høyere i år?
QUAD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut QUAD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:26:04 (UTC+8)

