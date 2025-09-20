Quad Terminal (QUAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0.00121513 $ 0.00121513 $ 0.00121513 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0.00121513$ 0.00121513 $ 0.00121513 All Time High $ 0.085643$ 0.085643 $ 0.085643 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -7.71% Prisendring (1D) -27.14% Prisendring (7D) -9.77% Prisendring (7D) -9.77%

Quad Terminal (QUAD) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har QUAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.00121513, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QUAD er $ 0.085643, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QUAD endret seg med -7.71% i løpet av den siste timen, -27.14% over 24 timer og -9.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Quad Terminal (QUAD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 221.30K$ 221.30K $ 221.30K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 351.98K$ 351.98K $ 351.98K Opplagsforsyning 250.07M 250.07M 250.07M Total forsyning 397,739,862.0 397,739,862.0 397,739,862.0

Nåværende markedsverdi på Quad Terminal er $ 221.30K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QUAD er 250.07M, med en total tilgang på 397739862.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 351.98K.