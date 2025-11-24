Qstay pris i dag

Sanntids Qstay (QSTAY) pris i dag er $ 0.00044295, med en 15.57% endring de siste 24 timene. Nåværende QSTAY til USD konverteringssats er $ 0.00044295 per QSTAY.

Qstay rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 442,201, med en sirkulerende forsyning på 999.24M QSTAY. I løpet av de siste 24 timene QSTAY har den blitt handlet mellom $ 0.00037368(laveste) og $ 0.0004571 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00575394, mens tidenes laveste notering var $ 0.00021882.

Kortsiktig har QSTAY beveget seg -1.09% i løpet av den siste timen og +21.36% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Qstay (QSTAY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 442.20K$ 442.20K $ 442.20K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 442.20K$ 442.20K $ 442.20K Opplagsforsyning 999.24M 999.24M 999.24M Total forsyning 999,242,652.046166 999,242,652.046166 999,242,652.046166

