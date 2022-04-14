QQQ6900 (QQQ) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i QQQ6900 (QQQ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
QQQ6900 (QQQ) Informasjon

The QQQ project is about democratizing quant finance in a way that resonates with today’s crypto audience. It provides users with access to high-level quant strategies traditionally reserved for institutional investors, all wrapped in a memecoin format that emphasizes community, humor, and the degen culture. Our goal is to bridge the gap between sophisticated quant strategies and the vibrant world of cryptocurrency, making financial tools that were once exclusive more accessible and entertaining.

Offisiell nettside:
https://www.qqq6900.com

QQQ6900 (QQQ) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for QQQ6900 (QQQ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 40.30K
Total forsyning:
$ 1.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 1.00B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 40.30K
All-time high:
$ 0.00201926
All-Time Low:
$ 0
Nåværende pris:
$ 0
QQQ6900 (QQQ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak QQQ6900 (QQQ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet QQQ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange QQQ tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår QQQs tokenomics, kan du utforske QQQ tokenets livepris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.