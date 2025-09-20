Dagens QMind livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for QMIND til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk QMIND pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens QMind livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for QMIND til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk QMIND pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 QMIND til USD livepris:

$0.00051558
$0.00051558$0.00051558
0.00%1D
mexc
USD
QMind (QMIND) Live prisdiagram
QMind (QMIND) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01577765
$ 0.01577765$ 0.01577765

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.50%

+3.50%

QMind (QMIND) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har QMIND blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QMIND er $ 0.01577765, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QMIND endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +3.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

QMind (QMIND) Markedsinformasjon

$ 51.56K
$ 51.56K$ 51.56K

--
----

$ 51.56K
$ 51.56K$ 51.56K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på QMind er $ 51.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QMIND er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 51.56K.

QMind (QMIND) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på QMind til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på QMind til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på QMind til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på QMind til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0-1.78%
60 dager$ 0+12.21%
90 dager$ 0--

Hva er QMind (QMIND)

QMind is the next-generation platform where Quantum-inspired AI meets the blockchain revolution. It leverages advanced artificial intelligence and quantum principles to deliver cutting-edge predictive analytics, personalized DeFi tools, and interactive AI-driven assistance for crypto enthusiasts and traders. QMind’s mission is to redefine decision-making in DeFi by combining the probabilistic power of quantum-inspired models with the intelligence of AI. By unlocking the hidden patterns in blockchain data, QMind empowers users with the tools to make smarter, faster, and more informed financial decisions.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

QMind (QMIND) Ressurs

Offisiell nettside

QMind Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil QMind (QMIND) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine QMind (QMIND) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for QMind.

Sjekk QMindprisprognosen nå!

QMIND til lokale valutaer

QMind (QMIND) tokenomics

Å forstå tokenomics bak QMind (QMIND) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om QMIND tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om QMind (QMIND)

Hvor mye er QMind (QMIND) verdt i dag?
Live QMIND prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende QMIND-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på QMIND til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for QMind?
Markedsverdien for QMIND er $ 51.56K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av QMIND?
Den sirkulerende forsyningen av QMIND er 100.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forQMIND ?
QMIND oppnådde en ATH-pris på 0.01577765 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på QMIND?
QMIND så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til QMIND?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for QMIND er -- USD.
Vil QMIND gå høyere i år?
QMIND kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut QMIND prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.