Qmall (QMALL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Qmall (QMALL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Qmall (QMALL) Informasjon The QMALL token is a service token of the Qmall Exchange, the main application of which is to use it to pay a commission when using the exchange's services, including a trading commission, as well as to obtain additional privileges. The overall goal of creating a QMALL token that goes beyond a specific set of innovations is to provide a more balanced and sustainable ecosystem that takes into account the needs of its users. Having studied the market, we conclude that the main leaders of the cryptocurrency asset market are the representatives of East Asian countries and form their activity at the expense of the exchange. Qmall Exchange team, the Ukrainian cryptocurrency exchange, set itself the goal of creating a token infrastructure that is technically and reputably consistent with the European format and convenient to use the community of Western mentality. Benefits of QMALL token: Exclusive opportunities for the community token; Passive profit with qBox; Buying goods and services from the Qmall Marketplace; Participation in voting for the development of the project Offisiell nettside: https://qmall.io/qmall-token Kjøp QMALL nå!

Qmall (QMALL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Qmall (QMALL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 70.66M $ 70.66M $ 70.66M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.21M $ 2.21M $ 2.21M All-time high: $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 All-Time Low: $ 0.00355609 $ 0.00355609 $ 0.00355609 Nåværende pris: $ 0.02213061 $ 0.02213061 $ 0.02213061 Lær mer om Qmall (QMALL) pris

Qmall (QMALL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Qmall (QMALL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet QMALL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange QMALL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår QMALLs tokenomics, kan du utforske QMALL tokenets livepris!

QMALL prisforutsigelse Vil du vite hvor QMALL kan være på vei? Vår QMALL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se QMALL tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!