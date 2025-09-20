Qmall (QMALL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02334365 $ 0.02334365 $ 0.02334365 24 timer lav $ 0.03879012 $ 0.03879012 $ 0.03879012 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02334365$ 0.02334365 $ 0.02334365 24 timer høy $ 0.03879012$ 0.03879012 $ 0.03879012 All Time High $ 1.36$ 1.36 $ 1.36 Laveste pris $ 0.00355609$ 0.00355609 $ 0.00355609 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -19.17% Prisendring (7D) -4.38% Prisendring (7D) -4.38%

Qmall (QMALL) sanntidsprisen er $0.03061101. I løpet av de siste 24 timene har QMALL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02334365 og et toppnivå på $ 0.03879012, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QMALL er $ 1.36, mens den rekordlave prisen er $ 0.00355609.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QMALL endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -19.17% over 24 timer og -4.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Qmall (QMALL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.06M$ 3.06M $ 3.06M Opplagsforsyning 70.66M 70.66M 70.66M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Qmall er $ 2.16M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QMALL er 70.66M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.06M.