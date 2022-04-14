QLix (QLIX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i QLix (QLIX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

QLix (QLIX) Informasjon QLix stands as a pioneering cryptocurrency project, introducing a novel approach called Quantitative Liquidity Mixing. It functions as both a bridge and a mixer, optimizing liquidity provision across blockchain networks while ensuring transaction privacy. Utilizing advanced quantitative analysis, smart routing algorithms, and privacy-preserving techniques, QLix facilitates efficient and confidential asset transfers, enhancing the interoperability and fungibility of digital assets. QLix employs state-of-the-art cryptographic methods, including zero-knowledge proofs and other privacy-preserving protocols, to anonymize transactions. These techniques obfuscate the origins and destinations of digital assets, allowing users to enjoy a high level of privacy and security in their transactions, making the movement of assets across blockchains trace-resistant. Offisiell nettside: https://www.qlixbot.io/ Teknisk dokument: https://www.qlixbot.io/ Kjøp QLIX nå!

QLix (QLIX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for QLix (QLIX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 30.63K $ 30.63K $ 30.63K Total forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Sirkulerende forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 30.63K $ 30.63K $ 30.63K All-time high: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 All-Time Low: $ 0.02628833 $ 0.02628833 $ 0.02628833 Nåværende pris: $ 0.03063379 $ 0.03063379 $ 0.03063379 Lær mer om QLix (QLIX) pris

QLix (QLIX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak QLix (QLIX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet QLIX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange QLIX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår QLIXs tokenomics, kan du utforske QLIX tokenets livepris!

