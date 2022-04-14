Qkacoin (QKA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Qkacoin (QKA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Qkacoin (QKA) Informasjon QKA is a meme coin . We are quokka who are found on some smaller islands off the coast of Western Australia, particularly Rottnest Island just off Perth and Bald Island near Albany. Isolated, scattered populations also exist in forest and coastal heath between Perth and Albany. A small colony inhabits a protected area of Two Peoples Bay Nature Reserve. In the mid-2010s, we earned a reputation on the internet as "the world's happiest animal" and symbols of positivity due to our smiles. Many photos of smiling quokka have been taken since gone viral, and the "quokka selfie" has become a popular social media trend, with celebrities such as Chris Hemsworth, Shawn Mendes, Margot Robbie, Roger Federer and Kim Donghyuk of iKON. And we want to protct this most happy quokka. Offisiell nettside: https://qkacoin.org/ Kjøp QKA nå!

Qkacoin (QKA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Qkacoin (QKA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 42.39M $ 42.39M $ 42.39M Total forsyning: $ 31.67M $ 31.67M $ 31.67M Sirkulerende forsyning: $ 31.67M $ 31.67M $ 31.67M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 42.39M $ 42.39M $ 42.39M All-time high: $ 2.5 $ 2.5 $ 2.5 All-Time Low: $ 0.34457 $ 0.34457 $ 0.34457 Nåværende pris: $ 1.34 $ 1.34 $ 1.34 Lær mer om Qkacoin (QKA) pris

Qkacoin (QKA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Qkacoin (QKA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet QKA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange QKA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår QKAs tokenomics, kan du utforske QKA tokenets livepris!

QKA prisforutsigelse Vil du vite hvor QKA kan være på vei? Vår QKA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se QKA tokenets prisforutsigelse nå!

