Qkacoin (QKA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.23 $ 1.23 $ 1.23 24 timer lav $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 24 timer høy 24 timer lav $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 24 timer høy $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 All Time High $ 2.5$ 2.5 $ 2.5 Laveste pris $ 0.34457$ 0.34457 $ 0.34457 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) -0.60% Prisendring (7D) -6.27% Prisendring (7D) -6.27%

Qkacoin (QKA) sanntidsprisen er $1.23. I løpet av de siste 24 timene har QKA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.23 og et toppnivå på $ 1.24, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QKA er $ 2.5, mens den rekordlave prisen er $ 0.34457.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QKA endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -0.60% over 24 timer og -6.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Qkacoin (QKA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 39.03M$ 39.03M $ 39.03M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 39.03M$ 39.03M $ 39.03M Opplagsforsyning 31.67M 31.67M 31.67M Total forsyning 31,668,129.0 31,668,129.0 31,668,129.0

Nåværende markedsverdi på Qkacoin er $ 39.03M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QKA er 31.67M, med en total tilgang på 31668129.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 39.03M.