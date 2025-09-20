Dagens Qkacoin livepris er 1.23 USD. Spor prisoppdateringer for QKA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk QKA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Qkacoin livepris er 1.23 USD. Spor prisoppdateringer for QKA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk QKA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 QKA til USD livepris:

$1.23
-0.60%1D
USD
Qkacoin (QKA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:29:13 (UTC+8)

Qkacoin (QKA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.23
24 timer lav
$ 1.24
24 timer høy

$ 1.23
$ 1.24
$ 2.5
$ 0.34457
+0.00%

-0.60%

-6.27%

-6.27%

Qkacoin (QKA) sanntidsprisen er $1.23. I løpet av de siste 24 timene har QKA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.23 og et toppnivå på $ 1.24, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QKA er $ 2.5, mens den rekordlave prisen er $ 0.34457.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QKA endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -0.60% over 24 timer og -6.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Qkacoin (QKA) Markedsinformasjon

$ 39.03M
--
$ 39.03M
31.67M
31,668,129.0
Nåværende markedsverdi på Qkacoin er $ 39.03M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QKA er 31.67M, med en total tilgang på 31668129.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 39.03M.

Qkacoin (QKA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Qkacoin til USD ble $ -0.007477554745622.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Qkacoin til USD ble $ -0.1845420660.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Qkacoin til USD ble $ +0.3805685190.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Qkacoin til USD ble $ +0.4720305234902597.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.007477554745622-0.60%
30 dager$ -0.1845420660-15.00%
60 dager$ +0.3805685190+30.94%
90 dager$ +0.4720305234902597+62.28%

Hva er Qkacoin (QKA)

QKA is a meme coin . We are quokka who are found on some smaller islands off the coast of Western Australia, particularly Rottnest Island just off Perth and Bald Island near Albany. Isolated, scattered populations also exist in forest and coastal heath between Perth and Albany. A small colony inhabits a protected area of Two Peoples Bay Nature Reserve. In the mid-2010s, we earned a reputation on the internet as "the world's happiest animal" and symbols of positivity due to our smiles. Many photos of smiling quokka have been taken since gone viral, and the "quokka selfie" has become a popular social media trend, with celebrities such as Chris Hemsworth, Shawn Mendes, Margot Robbie, Roger Federer and Kim Donghyuk of iKON. And we want to protct this most happy quokka.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Qkacoin (QKA) Ressurs

Offisiell nettside

Qkacoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Qkacoin (QKA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Qkacoin (QKA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Qkacoin.

Sjekk Qkacoinprisprognosen nå!

QKA til lokale valutaer

Qkacoin (QKA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Qkacoin (QKA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om QKA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Qkacoin (QKA)

Hvor mye er Qkacoin (QKA) verdt i dag?
Live QKA prisen i USD er 1.23 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende QKA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på QKA til USD er $ 1.23. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Qkacoin?
Markedsverdien for QKA er $ 39.03M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av QKA?
Den sirkulerende forsyningen av QKA er 31.67M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forQKA ?
QKA oppnådde en ATH-pris på 2.5 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på QKA?
QKA så en ATL-pris på 0.34457 USD.
Hva er handelsvolumet til QKA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for QKA er -- USD.
Vil QKA gå høyere i år?
QKA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut QKA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:29:13 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.