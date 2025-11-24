Qi Dao pris i dag

Sanntids Qi Dao (QI) pris i dag er $ 0.01448351, med en 3.65% endring de siste 24 timene. Nåværende QI til USD konverteringssats er $ 0.01448351 per QI.

Qi Dao rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,120,956, med en sirkulerende forsyning på 146.44M QI. I løpet av de siste 24 timene QI har den blitt handlet mellom $ 0.01394726(laveste) og $ 0.01455669 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 6.09, mens tidenes laveste notering var $ 0.00255096.

Kortsiktig har QI beveget seg -0.14% i løpet av den siste timen og -15.84% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Qi Dao (QI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.90M$ 2.90M $ 2.90M Opplagsforsyning 146.44M 146.44M 146.44M Total forsyning 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Qi Dao er $ 2.12M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QI er 146.44M, med en total tilgang på 200000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.90M.