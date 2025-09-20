QHUB (QHUB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.37$ 1.37 $ 1.37 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) +0.95% Prisendring (7D) +46.63% Prisendring (7D) +46.63%

QHUB (QHUB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har QHUB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QHUB er $ 1.37, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QHUB endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, +0.95% over 24 timer og +46.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

QHUB (QHUB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 61.58K$ 61.58K $ 61.58K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 448.93K$ 448.93K $ 448.93K Opplagsforsyning 137.16M 137.16M 137.16M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på QHUB er $ 61.58K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QHUB er 137.16M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 448.93K.