Pyrin (PYI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pyrin (PYI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pyrin (PYI) Informasjon Pyrin, a decentralized Kaspa fork integrated with Blake3, combines BlockDAG and GhostDAG with innovative Smart Contracts, ensuring scalable and instant transactions with low fees and introduces a groundbreaking resource-managing Proof-of-Work (PAIW). Offisiell nettside: https://pyrincoin.com Teknisk dokument: https://pyrin.network/whitepapers Kjøp PYI nå!

Pyrin (PYI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pyrin (PYI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 82.00K $ 82.00K $ 82.00K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 451.55M $ 451.55M $ 451.55M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 181.59K $ 181.59K $ 181.59K All-time high: $ 0.287694 $ 0.287694 $ 0.287694 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00018159 $ 0.00018159 $ 0.00018159 Lær mer om Pyrin (PYI) pris

Pyrin (PYI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pyrin (PYI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PYI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PYI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PYIs tokenomics, kan du utforske PYI tokenets livepris!

PYI prisforutsigelse Vil du vite hvor PYI kan være på vei? Vår PYI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PYI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!