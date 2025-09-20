Pyrin (PYI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00018015 $ 0.00018015 $ 0.00018015 24 timer lav $ 0.00018467 $ 0.00018467 $ 0.00018467 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00018015$ 0.00018015 $ 0.00018015 24 timer høy $ 0.00018467$ 0.00018467 $ 0.00018467 All Time High $ 0.287694$ 0.287694 $ 0.287694 Laveste pris $ 0.00004008$ 0.00004008 $ 0.00004008 Prisendring (1H) +0.11% Prisendring (1D) +0.22% Prisendring (7D) -0.13% Prisendring (7D) -0.13%

Pyrin (PYI) sanntidsprisen er $0.00018224. I løpet av de siste 24 timene har PYI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00018015 og et toppnivå på $ 0.00018467, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PYI er $ 0.287694, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004008.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PYI endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, +0.22% over 24 timer og -0.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pyrin (PYI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 81.89K$ 81.89K $ 81.89K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 181.35K$ 181.35K $ 181.35K Opplagsforsyning 451.55M 451.55M 451.55M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Pyrin er $ 81.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PYI er 451.55M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 181.35K.