PYRATE (PYRATE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00300267$ 0.00300267 $ 0.00300267 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -0.96% Prisendring (7D) -21.26% Prisendring (7D) -21.26%

PYRATE (PYRATE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PYRATE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PYRATE er $ 0.00300267, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PYRATE endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -0.96% over 24 timer og -21.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PYRATE (PYRATE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 138.99K$ 138.99K $ 138.99K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 138.99K$ 138.99K $ 138.99K Opplagsforsyning 983.15M 983.15M 983.15M Total forsyning 983,153,333.0200642 983,153,333.0200642 983,153,333.0200642

Nåværende markedsverdi på PYRATE er $ 138.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PYRATE er 983.15M, med en total tilgang på 983153333.0200642. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 138.99K.