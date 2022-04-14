PUSO (PUSO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PUSO (PUSO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PUSO (PUSO) Informasjon PUSO is a decentralized stablecoin pegged to Philippines Peso on the Mento Platform. This marks the sixth stablecoin for mobile payments available on the Mento Platform, built on the Celo blockchain. PUSO can be easily used for remittances, FX trading and microloans, converted on-chain in other stable currencies on Celo, and accessed across various decentralized applications and services without regional barriers. Offisiell nettside: https://www.mento.org/ Kjøp PUSO nå!

Markedsverdi: $ 118.87K
Total forsyning: $ 6.80M
Sirkulerende forsyning: $ 6.80M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 118.87K
All-time high: $ 0.01932156
All-Time Low: $ 0.01539815
Nåværende pris: $ 0.01747581

PUSO (PUSO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PUSO (PUSO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PUSO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PUSO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PUSOs tokenomics, kan du utforske PUSO tokenets livepris!

