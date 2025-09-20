PUSO (PUSO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01743728 24 timer lav $ 0.01756856 24 timer høy All Time High $ 0.01932156 Laveste pris $ 0.01539815 Prisendring (1H) +0.20% Prisendring (1D) +0.36% Prisendring (7D) +0.08%

PUSO (PUSO) sanntidsprisen er $0.0175428. I løpet av de siste 24 timene har PUSO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01743728 og et toppnivå på $ 0.01756856, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PUSO er $ 0.01932156, mens den rekordlave prisen er $ 0.01539815.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PUSO endret seg med +0.20% i løpet av den siste timen, +0.36% over 24 timer og +0.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PUSO (PUSO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 119.46K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 119.46K Opplagsforsyning 6.80M Total forsyning 6,801,924.850773133

Nåværende markedsverdi på PUSO er $ 119.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PUSO er 6.80M, med en total tilgang på 6801924.850773133. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 119.46K.