PUR is the native utility token of Purrfect Universe, an NFT marketplace built on the Massa blockchain. The platform leverages autonomous smart contracts to enable decentralized buying, selling, and trading of NFTs. PUR Token is used to pay for transaction fees, participate in community initiatives, and access future platform features. With a strong focus on community governance and a meme-inspired identity centered around "Charlie," a unique mascot cat, Purrfect Universe aims to combine functionality with engagement in the Web3 space. The token operates on the Massa network and is distributed through a variety of on-chain and off-chain mechanisms, including LP incentives, airdrops and tipping features.
Å forstå tokenomics bak Purrfect Universe (PUR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet PUR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange PUR tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår PURs tokenomics, kan du utforske PUR tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.