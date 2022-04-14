Purple Toshi (POSHI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Purple Toshi (POSHI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Purple Toshi (POSHI) Informasjon Purple Toshi ($POSHI) is a meme token launched on the Solana blockchain aimed to bring fun, inclusivity, and innovation to the crypto world. Inspired by internet culture and the rapid rise of meme coins, the mission is to create a lighthearted, engaging, and rewarding experience for all holders through viral memes, interactive contests, and community-driven initiatives, while leveraging the speed and low fees of Solana. Beyond entertainment $POSHI aims to introduce real utility by exploring features such as staking, NFT integrations, and community-driven governance. Offisiell nettside: https://www.purpletoshi.com/ Teknisk dokument: https://static1.squarespace.com/static/67d8e6aa16ede01602a5c550/t/6813022c1de07c4b6b0bb0b9/1746076204510/Poshi+Whitepaper.pdf Kjøp POSHI nå!

Purple Toshi (POSHI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Purple Toshi (POSHI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9,01K $ 9,01K $ 9,01K Total forsyning: $ 419,40B $ 419,40B $ 419,40B Sirkulerende forsyning: $ 419,40B $ 419,40B $ 419,40B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9,01K $ 9,01K $ 9,01K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Purple Toshi (POSHI) pris

Purple Toshi (POSHI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Purple Toshi (POSHI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet POSHI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange POSHI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår POSHIs tokenomics, kan du utforske POSHI tokenets livepris!

POSHI prisforutsigelse Vil du vite hvor POSHI kan være på vei? Vår POSHI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se POSHI tokenets prisforutsigelse nå!

