PURPLE PEPE (PURPE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00003509 $ 0.00003509 $ 0.00003509 24 timer lav $ 0.00003786 $ 0.00003786 $ 0.00003786 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00003509$ 0.00003509 $ 0.00003509 24 timer høy $ 0.00003786$ 0.00003786 $ 0.00003786 All Time High $ 0.00031481$ 0.00031481 $ 0.00031481 Laveste pris $ 0.00000227$ 0.00000227 $ 0.00000227 Prisendring (1H) -1.24% Prisendring (1D) -0.47% Prisendring (7D) -13.79% Prisendring (7D) -13.79%

PURPLE PEPE (PURPE) sanntidsprisen er $0.00003717. I løpet av de siste 24 timene har PURPE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003509 og et toppnivå på $ 0.00003786, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PURPE er $ 0.00031481, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000227.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PURPE endret seg med -1.24% i løpet av den siste timen, -0.47% over 24 timer og -13.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PURPLE PEPE (PURPE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.63M$ 15.63M $ 15.63M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.63M$ 15.63M $ 15.63M Opplagsforsyning 420.69B 420.69B 420.69B Total forsyning 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Nåværende markedsverdi på PURPLE PEPE er $ 15.63M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PURPE er 420.69B, med en total tilgang på 420690000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.63M.