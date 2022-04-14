Pure Unadulterated Bliss (PUB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pure Unadulterated Bliss (PUB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pure Unadulterated Bliss (PUB) Informasjon $Pub is the facial expression one expresses when experiencing pure unadulterated bliss. It derives from 2chan from the early 2000's based on a character in a japanese manga. $Pub originated from the popular catchphrase meme “Yaranaika?” (Japanese: やらないか?), which translates to "Shall we do it?" This phrase comes from the opening dialogue of Kuso Miso Technique, a Geikomi manga drawn by Yamakawa Junichi. ​ ​​First published in 1987, Kuso Miso Technique appeared in the second issue of Barakomi, a Japanese gay-interest magazine. Subsequently, the manga evolved into a full-blown internet meme on sites like NND and 2channel, using the faces of the characters in the scene and repurposing and recontextualizing the drawing. Offisiell nettside: https://www.pubtoken.xyz Kjøp PUB nå!

Pure Unadulterated Bliss (PUB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pure Unadulterated Bliss (PUB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 41.35K $ 41.35K $ 41.35K Total forsyning: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M Sirkulerende forsyning: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 41.35K $ 41.35K $ 41.35K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Pure Unadulterated Bliss (PUB) pris

Pure Unadulterated Bliss (PUB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pure Unadulterated Bliss (PUB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PUB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PUB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PUBs tokenomics, kan du utforske PUB tokenets livepris!

PUB prisforutsigelse Vil du vite hvor PUB kan være på vei? Vår PUB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PUB tokenets prisforutsigelse nå!

