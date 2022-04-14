Puppet on Sol (PUPPET) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Puppet on Sol (PUPPET), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Puppet on Sol (PUPPET) Informasjon Didn't you know…. we've been pulling the strings behind the scenes this entire time. In the shadowy corners of the digital realm, a master puppeteer weaves a dark yet amusing tale. Politicians, influencers, and celebrities alike find their strings pulled, dancing to a tune they can't control. The world watches in a mix of horror and hilarity as the puppeteer exerts his influence, turning the most powerful figures into mere marionettes. Welcome to the $PUPPET show, where the boundaries between comedy and conspiracy blur, and every move is both sinister and side-splitting. Offisiell nettside: https://www.puppetonsol.xyz

Puppet on Sol (PUPPET) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Puppet on Sol (PUPPET), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.91K $ 13.91K $ 13.91K Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.91K $ 13.91K $ 13.91K All-time high: $ 0.00706442 $ 0.00706442 $ 0.00706442 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Puppet on Sol (PUPPET) pris

Puppet on Sol (PUPPET) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Puppet on Sol (PUPPET) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PUPPET tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PUPPET tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PUPPETs tokenomics, kan du utforske PUPPET tokenets livepris!

