Puppet on Sol (PUPPET) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Puppet on Sol (PUPPET), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Puppet on Sol (PUPPET) Informasjon

Didn’t you know…. we’ve been pulling the strings behind the scenes this entire time.

In the shadowy corners of the digital realm, a master puppeteer weaves a dark yet amusing tale. Politicians, influencers, and celebrities alike find their strings pulled, dancing to a tune they can't control.

The world watches in a mix of horror and hilarity as the puppeteer exerts his influence, turning the most powerful figures into mere marionettes. Welcome to the $PUPPET show, where the boundaries between comedy and conspiracy blur, and every move is both sinister and side-splitting.

Offisiell nettside:
https://www.puppetonsol.xyz

Puppet on Sol (PUPPET) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Puppet on Sol (PUPPET), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 13.91K
$ 13.91K
Total forsyning:
$ 1000.00M
$ 1000.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 1000.00M
$ 1000.00M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 13.91K
$ 13.91K
All-time high:
$ 0.00706442
$ 0.00706442
All-Time Low:
$ 0
$ 0
Nåværende pris:
$ 0
$ 0

Puppet on Sol (PUPPET) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Puppet on Sol (PUPPET) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet PUPPET tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange PUPPET tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår PUPPETs tokenomics, kan du utforske PUPPET tokenets livepris!

PUPPET prisforutsigelse

Vil du vite hvor PUPPET kan være på vei? Vår PUPPET prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.