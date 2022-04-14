PUPPERS (PUPPERS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PUPPERS (PUPPERS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PUPPERS (PUPPERS) Informasjon PUPPERS is a token inspired by PulseChain founder Richard Heart's beloved Chihuahua, Puppers. Puppers dealt with serious health complications due to heart disease and despite Richard's determination to seek the best care for her, she ultimately passed away in 2019. This token serves as a heartfelt tribute to Puppers' special place in Richard's life and the PulseChain community. It symbolizes the community's deep appreciation for longevity research, reflecting their support for advancing medical science to improve and elongate lifespans. In memory of a beloved companion who left pawprints on many hearts.

PUPPERS (PUPPERS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PUPPERS (PUPPERS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 99.66K $ 99.66K $ 99.66K Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 994.34M $ 994.34M $ 994.34M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 100.23K $ 100.23K $ 100.23K All-time high: $ 0.0001611 $ 0.0001611 $ 0.0001611 All-Time Low: $ 0.00004284 $ 0.00004284 $ 0.00004284 Nåværende pris: $ 0.00010024 $ 0.00010024 $ 0.00010024 Lær mer om PUPPERS (PUPPERS) pris

PUPPERS (PUPPERS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PUPPERS (PUPPERS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PUPPERS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PUPPERS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PUPPERSs tokenomics, kan du utforske PUPPERS tokenets livepris!

