PUPPERS (PUPPERS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00010266 $ 0.00010266 $ 0.00010266 24 timer lav $ 0.00010836 $ 0.00010836 $ 0.00010836 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00010266$ 0.00010266 $ 0.00010266 24 timer høy $ 0.00010836$ 0.00010836 $ 0.00010836 All Time High $ 0.0001611$ 0.0001611 $ 0.0001611 Laveste pris $ 0.00004284$ 0.00004284 $ 0.00004284 Prisendring (1H) +0.34% Prisendring (1D) -2.93% Prisendring (7D) -14.56% Prisendring (7D) -14.56%

PUPPERS (PUPPERS) sanntidsprisen er $0.00010489. I løpet av de siste 24 timene har PUPPERS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00010266 og et toppnivå på $ 0.00010836, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PUPPERS er $ 0.0001611, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004284.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PUPPERS endret seg med +0.34% i løpet av den siste timen, -2.93% over 24 timer og -14.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PUPPERS (PUPPERS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 104.28K$ 104.28K $ 104.28K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 104.87K$ 104.87K $ 104.87K Opplagsforsyning 994.34M 994.34M 994.34M Total forsyning 999,995,203.0 999,995,203.0 999,995,203.0

Nåværende markedsverdi på PUPPERS er $ 104.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PUPPERS er 994.34M, med en total tilgang på 999995203.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 104.87K.