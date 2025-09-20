Dagens PUPPERS livepris er 0.00010489 USD. Spor prisoppdateringer for PUPPERS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PUPPERS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens PUPPERS livepris er 0.00010489 USD. Spor prisoppdateringer for PUPPERS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PUPPERS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PUPPERS

PUPPERS Prisinformasjon

PUPPERS Offisiell nettside

PUPPERS tokenomics

PUPPERS Prisprognose

PUPPERS Pris (PUPPERS)

1 PUPPERS til USD livepris:

$0.0001049
$0.0001049
-2.90%1D
PUPPERS (PUPPERS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:53:00 (UTC+8)

PUPPERS (PUPPERS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00010266
$ 0.00010266
24 timer lav
$ 0.00010836
$ 0.00010836
24 timer høy

$ 0.00010266
$ 0.00010266

$ 0.00010836
$ 0.00010836

$ 0.0001611
$ 0.0001611

$ 0.00004284
$ 0.00004284

+0.34%

-2.93%

-14.56%

-14.56%

PUPPERS (PUPPERS) sanntidsprisen er $0.00010489. I løpet av de siste 24 timene har PUPPERS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00010266 og et toppnivå på $ 0.00010836, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PUPPERS er $ 0.0001611, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004284.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PUPPERS endret seg med +0.34% i løpet av den siste timen, -2.93% over 24 timer og -14.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PUPPERS (PUPPERS) Markedsinformasjon

$ 104.28K
$ 104.28K

--
--

$ 104.87K
$ 104.87K

994.34M
994.34M

999,995,203.0
999,995,203.0

Nåværende markedsverdi på PUPPERS er $ 104.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PUPPERS er 994.34M, med en total tilgang på 999995203.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 104.87K.

PUPPERS (PUPPERS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på PUPPERS til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på PUPPERS til USD ble $ -0.0000094699.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på PUPPERS til USD ble $ +0.0000218840.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på PUPPERS til USD ble $ +0.00004876734498360799.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.93%
30 dager$ -0.0000094699-9.02%
60 dager$ +0.0000218840+20.86%
90 dager$ +0.00004876734498360799+86.89%

Hva er PUPPERS (PUPPERS)

PUPPERS is a token inspired by PulseChain founder Richard Heart's beloved Chihuahua, Puppers. Puppers dealt with serious health complications due to heart disease and despite Richard's determination to seek the best care for her, she ultimately passed away in 2019. This token serves as a heartfelt tribute to Puppers' special place in Richard's life and the PulseChain community. It symbolizes the community's deep appreciation for longevity research, reflecting their support for advancing medical science to improve and elongate lifespans. In memory of a beloved companion who left pawprints on many hearts.

PUPPERS (PUPPERS) Ressurs

PUPPERS Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil PUPPERS (PUPPERS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine PUPPERS (PUPPERS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for PUPPERS.

PUPPERS til lokale valutaer

PUPPERS (PUPPERS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PUPPERS (PUPPERS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PUPPERS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om PUPPERS (PUPPERS)

Hvor mye er PUPPERS (PUPPERS) verdt i dag?
Live PUPPERS prisen i USD er 0.00010489 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PUPPERS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PUPPERS til USD er $ 0.00010489. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for PUPPERS?
Markedsverdien for PUPPERS er $ 104.28K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PUPPERS?
Den sirkulerende forsyningen av PUPPERS er 994.34M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPUPPERS ?
PUPPERS oppnådde en ATH-pris på 0.0001611 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PUPPERS?
PUPPERS så en ATL-pris på 0.00004284 USD.
Hva er handelsvolumet til PUPPERS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PUPPERS er -- USD.
Vil PUPPERS gå høyere i år?
PUPPERS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PUPPERS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:53:00 (UTC+8)

