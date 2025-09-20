Punkko (PUN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00347832$ 0.00347832 $ 0.00347832 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Punkko (PUN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PUN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PUN er $ 0.00347832, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PUN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Punkko (PUN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.78K$ 17.78K $ 17.78K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.78K$ 17.78K $ 17.78K Opplagsforsyning 996.68M 996.68M 996.68M Total forsyning 996,677,554.98986 996,677,554.98986 996,677,554.98986

Nåværende markedsverdi på Punkko er $ 17.78K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PUN er 996.68M, med en total tilgang på 996677554.98986. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.78K.