PunkCity (PUNK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PunkCity (PUNK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PunkCity (PUNK) Informasjon What is the project about? Decentralised gaming ecosystem What makes your project unique? Direct telegram integration of gamefi products in Telegram History of your project. Launched in 2022 with successful NFT collection with total volume arround 3 million usd. From this moment team started building gamefi ecosystem. After gaining traction and testing models, token $punk was launched. It’s serves as universal ecosystem token. What’s next for your project? Launching new games in our ecosystem. What can your token be used for? For PVP battles, for buying in game web 3 assets and repairing them. Offisiell nettside: https://tonpunks.org/ Teknisk dokument: https://t.me/TONPunksENG/144 Kjøp PUNK nå!

PunkCity (PUNK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PunkCity (PUNK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Total forsyning: $ 49.79M $ 49.79M $ 49.79M Sirkulerende forsyning: $ 42.27M $ 42.27M $ 42.27M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M All-time high: $ 4.48 $ 4.48 $ 4.48 All-Time Low: $ 0.03032992 $ 0.03032992 $ 0.03032992 Nåværende pris: $ 0.03152181 $ 0.03152181 $ 0.03152181 Lær mer om PunkCity (PUNK) pris

PunkCity (PUNK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PunkCity (PUNK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PUNK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PUNK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PUNKs tokenomics, kan du utforske PUNK tokenets livepris!

PUNK prisforutsigelse Vil du vite hvor PUNK kan være på vei? Vår PUNK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PUNK tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!