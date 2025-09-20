PunkCity (PUNK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03421767 $ 0.03421767 $ 0.03421767 24 timer lav $ 0.03541823 $ 0.03541823 $ 0.03541823 24 timer høy 24 timer lav $ 0.03421767$ 0.03421767 $ 0.03421767 24 timer høy $ 0.03541823$ 0.03541823 $ 0.03541823 All Time High $ 4.48$ 4.48 $ 4.48 Laveste pris $ 0.03390895$ 0.03390895 $ 0.03390895 Prisendring (1H) +0.23% Prisendring (1D) -2.56% Prisendring (7D) -5.80% Prisendring (7D) -5.80%

PunkCity (PUNK) sanntidsprisen er $0.03444856. I løpet av de siste 24 timene har PUNK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03421767 og et toppnivå på $ 0.03541823, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PUNK er $ 4.48, mens den rekordlave prisen er $ 0.03390895.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PUNK endret seg med +0.23% i løpet av den siste timen, -2.56% over 24 timer og -5.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PunkCity (PUNK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Opplagsforsyning 42.27M 42.27M 42.27M Total forsyning 49,785,249.21796578 49,785,249.21796578 49,785,249.21796578

Nåværende markedsverdi på PunkCity er $ 1.46M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PUNK er 42.27M, med en total tilgang på 49785249.21796578. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.72M.