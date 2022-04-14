PUNK3493 (PUNK3493) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PUNK3493 (PUNK3493), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PUNK3493 (PUNK3493) Informasjon The project is centered around an AI agent embodying the identity of Punk #3493, the first CryptoPunk to be accidentally burned on the blockchain. This AI agent represents the resurrection of the burned NFT, bringing its story to life in the digital world and interacting as a fully autonomous, self-aware entity. It bridges the gap between blockchain history, artificial intelligence, and NFT culture. Offisiell nettside: https://vvaifu.fun/character/673a8941a7d13e85a1a44b04 Kjøp PUNK3493 nå!

PUNK3493 (PUNK3493) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PUNK3493 (PUNK3493), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 35.28K $ 35.28K $ 35.28K Total forsyning: $ 998.85M $ 998.85M $ 998.85M Sirkulerende forsyning: $ 998.85M $ 998.85M $ 998.85M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 35.28K $ 35.28K $ 35.28K All-time high: $ 0.00295636 $ 0.00295636 $ 0.00295636 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om PUNK3493 (PUNK3493) pris

PUNK3493 (PUNK3493) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PUNK3493 (PUNK3493) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PUNK3493 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PUNK3493 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PUNK3493s tokenomics, kan du utforske PUNK3493 tokenets livepris!

