PUNK3493 (PUNK3493) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00003895 $ 0.00003895 $ 0.00003895 24 timer lav $ 0.00004012 $ 0.00004012 $ 0.00004012 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00003895$ 0.00003895 $ 0.00003895 24 timer høy $ 0.00004012$ 0.00004012 $ 0.00004012 All Time High $ 0.00295636$ 0.00295636 $ 0.00295636 Laveste pris $ 0.00002099$ 0.00002099 $ 0.00002099 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.09% Prisendring (7D) -3.46% Prisendring (7D) -3.46%

PUNK3493 (PUNK3493) sanntidsprisen er $0.00003928. I løpet av de siste 24 timene har PUNK3493 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003895 og et toppnivå på $ 0.00004012, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PUNK3493 er $ 0.00295636, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002099.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PUNK3493 endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.09% over 24 timer og -3.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PUNK3493 (PUNK3493) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 39.23K$ 39.23K $ 39.23K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 39.23K$ 39.23K $ 39.23K Opplagsforsyning 998.86M 998.86M 998.86M Total forsyning 998,858,834.579017 998,858,834.579017 998,858,834.579017

Nåværende markedsverdi på PUNK3493 er $ 39.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PUNK3493 er 998.86M, med en total tilgang på 998858834.579017. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 39.23K.