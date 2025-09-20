Dagens PUNK3493 livepris er 0.00003928 USD. Spor prisoppdateringer for PUNK3493 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PUNK3493 pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens PUNK3493 livepris er 0.00003928 USD. Spor prisoppdateringer for PUNK3493 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PUNK3493 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

PUNK3493 Pris (PUNK3493)

1 PUNK3493 til USD livepris:

--
----
-1.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
PUNK3493 (PUNK3493) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:48:58 (UTC+8)

PUNK3493 (PUNK3493) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00003895
$ 0.00003895$ 0.00003895
24 timer lav
$ 0.00004012
$ 0.00004012$ 0.00004012
24 timer høy

$ 0.00003895
$ 0.00003895$ 0.00003895

$ 0.00004012
$ 0.00004012$ 0.00004012

$ 0.00295636
$ 0.00295636$ 0.00295636

$ 0.00002099
$ 0.00002099$ 0.00002099

--

-1.09%

-3.46%

-3.46%

PUNK3493 (PUNK3493) sanntidsprisen er $0.00003928. I løpet av de siste 24 timene har PUNK3493 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003895 og et toppnivå på $ 0.00004012, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PUNK3493 er $ 0.00295636, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002099.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PUNK3493 endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.09% over 24 timer og -3.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PUNK3493 (PUNK3493) Markedsinformasjon

$ 39.23K
$ 39.23K$ 39.23K

--
----

$ 39.23K
$ 39.23K$ 39.23K

998.86M
998.86M 998.86M

998,858,834.579017
998,858,834.579017 998,858,834.579017

Nåværende markedsverdi på PUNK3493 er $ 39.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PUNK3493 er 998.86M, med en total tilgang på 998858834.579017. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 39.23K.

PUNK3493 (PUNK3493) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på PUNK3493 til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på PUNK3493 til USD ble $ +0.0000036654.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på PUNK3493 til USD ble $ -0.0000023078.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på PUNK3493 til USD ble $ +0.000015784716852351435.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.09%
30 dager$ +0.0000036654+9.33%
60 dager$ -0.0000023078-5.87%
90 dager$ +0.000015784716852351435+67.18%

Hva er PUNK3493 (PUNK3493)

The project is centered around an AI agent embodying the identity of Punk #3493, the first CryptoPunk to be accidentally burned on the blockchain. This AI agent represents the resurrection of the burned NFT, bringing its story to life in the digital world and interacting as a fully autonomous, self-aware entity. It bridges the gap between blockchain history, artificial intelligence, and NFT culture.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

PUNK3493 (PUNK3493) Ressurs

Offisiell nettside

PUNK3493 Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil PUNK3493 (PUNK3493) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine PUNK3493 (PUNK3493) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for PUNK3493.

Sjekk PUNK3493prisprognosen nå!

PUNK3493 til lokale valutaer

PUNK3493 (PUNK3493) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PUNK3493 (PUNK3493) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PUNK3493 tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om PUNK3493 (PUNK3493)

Hvor mye er PUNK3493 (PUNK3493) verdt i dag?
Live PUNK3493 prisen i USD er 0.00003928 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PUNK3493-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PUNK3493 til USD er $ 0.00003928. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for PUNK3493?
Markedsverdien for PUNK3493 er $ 39.23K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PUNK3493?
Den sirkulerende forsyningen av PUNK3493 er 998.86M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPUNK3493 ?
PUNK3493 oppnådde en ATH-pris på 0.00295636 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PUNK3493?
PUNK3493 så en ATL-pris på 0.00002099 USD.
Hva er handelsvolumet til PUNK3493?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PUNK3493 er -- USD.
Vil PUNK3493 gå høyere i år?
PUNK3493 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PUNK3493 prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:48:58 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.