PUNK (SPUNK) Informasjon $PUNK is a meme token launched on the Solana network and managed by the community of the Space Punks Club NFT project. $PUNK was designed as a new generation of MEME coins, led and driven by the community but with bigger rewards for the community. With all revenues from $PUNK powered solutions going back to the holders, based on their engagement and staking tiers. $PUNK is a MEME, but one with some serious benefits for the community and holders. Offisiell nettside: https://www.spacepunks.club/punk-token Teknisk dokument: https://www.spacepunks.club/punk-token Kjøp SPUNK nå!

PUNK (SPUNK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PUNK (SPUNK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 43.76K $ 43.76K $ 43.76K Total forsyning: $ 95.51M $ 95.51M $ 95.51M Sirkulerende forsyning: $ 95.51M $ 95.51M $ 95.51M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 43.76K $ 43.76K $ 43.76K All-time high: $ 0.01938285 $ 0.01938285 $ 0.01938285 All-Time Low: $ 0.00036777 $ 0.00036777 $ 0.00036777 Nåværende pris: $ 0.00045817 $ 0.00045817 $ 0.00045817 Lær mer om PUNK (SPUNK) pris

PUNK (SPUNK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PUNK (SPUNK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SPUNK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SPUNK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SPUNKs tokenomics, kan du utforske SPUNK tokenets livepris!

SPUNK prisforutsigelse Vil du vite hvor SPUNK kan være på vei? Vår SPUNK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SPUNK tokenets prisforutsigelse nå!

