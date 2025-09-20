PUNK (SPUNK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01938285$ 0.01938285 $ 0.01938285 Laveste pris $ 0.00036777$ 0.00036777 $ 0.00036777 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +13.30% Prisendring (7D) +13.30%

PUNK (SPUNK) sanntidsprisen er $0.00047127. I løpet av de siste 24 timene har SPUNK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPUNK er $ 0.01938285, mens den rekordlave prisen er $ 0.00036777.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPUNK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +13.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PUNK (SPUNK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 45.01K$ 45.01K $ 45.01K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 45.01K$ 45.01K $ 45.01K Opplagsforsyning 95.51M 95.51M 95.51M Total forsyning 95,511,639.13517119 95,511,639.13517119 95,511,639.13517119

Nåværende markedsverdi på PUNK er $ 45.01K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPUNK er 95.51M, med en total tilgang på 95511639.13517119. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 45.01K.