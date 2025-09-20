Dagens PUNK livepris er 0.00047127 USD. Spor prisoppdateringer for SPUNK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SPUNK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens PUNK livepris er 0.00047127 USD. Spor prisoppdateringer for SPUNK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SPUNK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SPUNK

SPUNK Prisinformasjon

SPUNK teknisk dokument

SPUNK Offisiell nettside

SPUNK tokenomics

SPUNK Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

PUNK Logo

PUNK Pris (SPUNK)

Ikke oppført

1 SPUNK til USD livepris:

$0.00047127
$0.00047127$0.00047127
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
PUNK (SPUNK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:52:53 (UTC+8)

PUNK (SPUNK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01938285
$ 0.01938285$ 0.01938285

$ 0.00036777
$ 0.00036777$ 0.00036777

--

--

+13.30%

+13.30%

PUNK (SPUNK) sanntidsprisen er $0.00047127. I løpet av de siste 24 timene har SPUNK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPUNK er $ 0.01938285, mens den rekordlave prisen er $ 0.00036777.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPUNK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +13.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PUNK (SPUNK) Markedsinformasjon

$ 45.01K
$ 45.01K$ 45.01K

--
----

$ 45.01K
$ 45.01K$ 45.01K

95.51M
95.51M 95.51M

95,511,639.13517119
95,511,639.13517119 95,511,639.13517119

Nåværende markedsverdi på PUNK er $ 45.01K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPUNK er 95.51M, med en total tilgang på 95511639.13517119. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 45.01K.

PUNK (SPUNK) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på PUNK til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på PUNK til USD ble $ -0.0001302888.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på PUNK til USD ble $ -0.0002543253.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på PUNK til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.0001302888-27.64%
60 dager$ -0.0002543253-53.96%
90 dager$ 0--

Hva er PUNK (SPUNK)

$PUNK is a meme token launched on the Solana network and managed by the community of the Space Punks Club NFT project. $PUNK was designed as a new generation of MEME coins, led and driven by the community but with bigger rewards for the community. With all revenues from $PUNK powered solutions going back to the holders, based on their engagement and staking tiers. $PUNK is a MEME, but one with some serious benefits for the community and holders.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

PUNK (SPUNK) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

PUNK Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil PUNK (SPUNK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine PUNK (SPUNK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for PUNK.

Sjekk PUNKprisprognosen nå!

SPUNK til lokale valutaer

PUNK (SPUNK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PUNK (SPUNK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SPUNK tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om PUNK (SPUNK)

Hvor mye er PUNK (SPUNK) verdt i dag?
Live SPUNK prisen i USD er 0.00047127 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SPUNK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SPUNK til USD er $ 0.00047127. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for PUNK?
Markedsverdien for SPUNK er $ 45.01K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SPUNK?
Den sirkulerende forsyningen av SPUNK er 95.51M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSPUNK ?
SPUNK oppnådde en ATH-pris på 0.01938285 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SPUNK?
SPUNK så en ATL-pris på 0.00036777 USD.
Hva er handelsvolumet til SPUNK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SPUNK er -- USD.
Vil SPUNK gå høyere i år?
SPUNK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SPUNK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:52:53 (UTC+8)

PUNK (SPUNK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.