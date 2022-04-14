Pundu (PUNDU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pundu (PUNDU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pundu (PUNDU) Informasjon PUNDU is a meme token running on the Solana blockchain Offisiell nettside: https://pundu.io/ Kjøp PUNDU nå!

Pundu (PUNDU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pundu (PUNDU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.90M $ 4.90M $ 4.90M Total forsyning: $ 995.89M $ 995.89M $ 995.89M Sirkulerende forsyning: $ 995.89M $ 995.89M $ 995.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.90M $ 4.90M $ 4.90M All-time high: $ 0.02009279 $ 0.02009279 $ 0.02009279 All-Time Low: $ 0.00224062 $ 0.00224062 $ 0.00224062 Nåværende pris: $ 0.00494765 $ 0.00494765 $ 0.00494765 Lær mer om Pundu (PUNDU) pris

Pundu (PUNDU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pundu (PUNDU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PUNDU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PUNDU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PUNDUs tokenomics, kan du utforske PUNDU tokenets livepris!

PUNDU prisforutsigelse Vil du vite hvor PUNDU kan være på vei? Vår PUNDU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PUNDU tokenets prisforutsigelse nå!

