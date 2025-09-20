Dagens Pundu livepris er 0.00534591 USD. Spor prisoppdateringer for PUNDU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PUNDU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Pundu livepris er 0.00534591 USD. Spor prisoppdateringer for PUNDU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PUNDU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Pundu Pris (PUNDU)

1 PUNDU til USD livepris:

$0.00534591
$0.00534591
-4.90%1D
Pundu (PUNDU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:44:10 (UTC+8)

Pundu (PUNDU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00531314
$ 0.00531314
24 timer lav
$ 0.00562523
$ 0.00562523
24 timer høy

$ 0.00531314
$ 0.00531314

$ 0.00562523
$ 0.00562523

$ 0.02009279
$ 0.02009279

$ 0.00224062
$ 0.00224062

-0.40%

-4.96%

-2.16%

-2.16%

Pundu (PUNDU) sanntidsprisen er $0.00534591. I løpet av de siste 24 timene har PUNDU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00531314 og et toppnivå på $ 0.00562523, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PUNDU er $ 0.02009279, mens den rekordlave prisen er $ 0.00224062.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PUNDU endret seg med -0.40% i løpet av den siste timen, -4.96% over 24 timer og -2.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pundu (PUNDU) Markedsinformasjon

$ 5.32M
$ 5.32M

--
--

$ 5.32M
$ 5.32M

995.89M
995.89M

995,887,912.0687319
995,887,912.0687319

Nåværende markedsverdi på Pundu er $ 5.32M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PUNDU er 995.89M, med en total tilgang på 995887912.0687319. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.32M.

Pundu (PUNDU) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Pundu til USD ble $ -0.000279319037176134.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Pundu til USD ble $ +0.0015218496.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Pundu til USD ble $ +0.0010574728.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Pundu til USD ble $ +0.002258204176243655.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000279319037176134-4.96%
30 dager$ +0.0015218496+28.47%
60 dager$ +0.0010574728+19.78%
90 dager$ +0.002258204176243655+73.14%

Hva er Pundu (PUNDU)

PUNDU is a meme token running on the Solana blockchain

Pundu (PUNDU) Ressurs

Pundu Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pundu (PUNDU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pundu (PUNDU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pundu.

Sjekk Punduprisprognosen nå!

PUNDU til lokale valutaer

Pundu (PUNDU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pundu (PUNDU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PUNDU tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Pundu (PUNDU)

Hvor mye er Pundu (PUNDU) verdt i dag?
Live PUNDU prisen i USD er 0.00534591 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PUNDU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PUNDU til USD er $ 0.00534591. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Pundu?
Markedsverdien for PUNDU er $ 5.32M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PUNDU?
Den sirkulerende forsyningen av PUNDU er 995.89M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPUNDU ?
PUNDU oppnådde en ATH-pris på 0.02009279 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PUNDU?
PUNDU så en ATL-pris på 0.00224062 USD.
Hva er handelsvolumet til PUNDU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PUNDU er -- USD.
Vil PUNDU gå høyere i år?
PUNDU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PUNDU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:44:10 (UTC+8)

Pundu (PUNDU) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

