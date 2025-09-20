Pundu (PUNDU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00531314 $ 0.00531314 $ 0.00531314 24 timer lav $ 0.00562523 $ 0.00562523 $ 0.00562523 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00531314$ 0.00531314 $ 0.00531314 24 timer høy $ 0.00562523$ 0.00562523 $ 0.00562523 All Time High $ 0.02009279$ 0.02009279 $ 0.02009279 Laveste pris $ 0.00224062$ 0.00224062 $ 0.00224062 Prisendring (1H) -0.40% Prisendring (1D) -4.96% Prisendring (7D) -2.16% Prisendring (7D) -2.16%

Pundu (PUNDU) sanntidsprisen er $0.00534591. I løpet av de siste 24 timene har PUNDU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00531314 og et toppnivå på $ 0.00562523, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PUNDU er $ 0.02009279, mens den rekordlave prisen er $ 0.00224062.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PUNDU endret seg med -0.40% i løpet av den siste timen, -4.96% over 24 timer og -2.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pundu (PUNDU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.32M$ 5.32M $ 5.32M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.32M$ 5.32M $ 5.32M Opplagsforsyning 995.89M 995.89M 995.89M Total forsyning 995,887,912.0687319 995,887,912.0687319 995,887,912.0687319

Nåværende markedsverdi på Pundu er $ 5.32M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PUNDU er 995.89M, med en total tilgang på 995887912.0687319. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.32M.