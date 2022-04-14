Pundi X PURSE (PURSE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pundi X PURSE (PURSE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pundi X PURSE (PURSE) Informasjon $PURSE, the Pundi X reward token, is now available on both BEP20 and Pundi X Chain. The purpose of the token is to incentivize XPOS usage, expand Pundi X Chain’s ecosystem and increase $PUNDIX value through rewards, gamification (lucky draw / lottery), discount vouchers and redemption for NFTs and other tokens. $PURSE can be sent between Pundi X Chain and Binance Smart Chain. There’s no pre-minted tokens or allocation in any form for the team. All initial supply goes to $PUNDIX holders and for absorbing $NPXSXEM tokens, thus sunsetting our support for $NPXSXEM. Offisiell nettside: https://purse.land/ Kjøp PURSE nå!

Pundi X PURSE (PURSE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pundi X PURSE (PURSE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 638.64K $ 638.64K $ 638.64K Total forsyning: $ 52.44B $ 52.44B $ 52.44B Sirkulerende forsyning: $ 27.46B $ 27.46B $ 27.46B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M All-time high: $ 0.00990304 $ 0.00990304 $ 0.00990304 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Pundi X PURSE (PURSE) pris

Pundi X PURSE (PURSE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pundi X PURSE (PURSE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PURSE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PURSE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PURSEs tokenomics, kan du utforske PURSE tokenets livepris!

